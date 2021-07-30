Почему пасмурная погода опасна для здоровья

Оказалось, что непогода может стать причиной возникновения и развития обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Такому состоянию человека характерны навязчивые мысли (идеи) и/или навязчивые действия (принуждение к какому-то действию), которые приобретают стереотипный характер, и практически всегда вызывают тревожные состояния, сообщает Menslife.

Такое заболевание как обсессивно-компульсивное расстройство, как правило, может иметь эпизодический, прогрессирующий либо хронический (постоянный) характер. В любом случае болезнь снижает качество жизни, психологически угнетает и может спровоцировать проблемы в семье. Многие проявления обсессий заметны окружающим.

Это заболевание может появиться у всех людей, независимо от их социального статуса. Более того, ученые выявили, что чаще всего обсессиям подвергаются люди с высоким интеллектом.

Под этой болезнью подразумеваются навязчивые состояния и такие же мысли. Чтобы их удовлетворить или избавиться от них, люди с ОКР повторяют определенные действия. Например, человек может по многу раз включить и выключить свет перед сном или же мыть руки много раз в день из-за боязни заразиться инфекциями.

Представители науки из США сделали неожиданное заключение. Они считают, что недостаточное количество дневного освещения может стать причиной обострения обсессии. Проведенное исследование показало, что чаще всего у людей диагностируют обсессивно-компульсивное расстройство в регионах, где недостаточное количество дневного освещения и преобладает хмурое небо.

Чтобы снизить риск появления или обострения болезни, целесообразно больше времени проводить на улице, когда погода солнечная. Если в регионе проживания преобладает пасмурная погода, рекомендуется как можно чаще бывать в солнечных странах.