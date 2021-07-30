"Динамо" подписало футболиста африканской сборной

"Динамо" подписало контракт с 18-летним сенегальским полузащитником Самбой Диалло из клуба "Дару Салам". Он выступает на позиции центрального атакующего хавбека, а также может сыграть на флангах, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет местный спортивный журналист Сайку Сейди на своей странице в Twitter. По его словам, игрок подписал трехлетнее соглашение с киевлянами.

Диалло подписал контракт на три года. Источник: Twitter Сайку Сейди

Информацию о переходе футболиста в украинский клуб подтверждает также и авторитетный портал Transfermarkt. Сумма трансфера не уточняется.

Сумма трансфера не уточняется. Источник: Twitter Сайку Сейди

Диалло проходил просмотр, принимая участие в матчах юношеской команды "Динамо" (до 19 лет).

На счету Самбы по два матча за национальные команды Сенегала до 17 и 20 лет. За каждую из них он забил по одному голу.

Самба Диалло. Источник: Twitter Сайку Сейди

Напомним, что ранее состав киевлян в летнее межсезонье пополнили четыре футболиста атакующего плана. Столичная команда подписала флангового полузащитника Дениса Антюха из "Колоса" и нападающих Илью Шкурина из московского ЦСКА, Эрика Рамиреса из словацкого ДАКа и лучшего бомбардира УПЛ 2020/21 Владислава Кулача.