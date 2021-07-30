КрАЗ подает новые признаки жизни

Единственный украинский производитель грузовых автомобилей - ЧАО "АвтоКрАЗ" подает признаки жизни и готовится возобновить экспорт, сообщает Autoconsulting.

Предприятие прошло государственную аттестацию системы внутреннего экспертного контроля и снова получило право экспорта товаров военного назначения, и импорта соответствующих товаров для собственного производства.

Свидетельство и полномочия спецэкспортера "АвтоКрАЗ" получил до июня 2024 года.

Таким образом, "АвтоКрАЗ" теперь сможет выполнять поставки техники военного назначения на экспорт.

Ранее стало известно о подписании крупного контракта с американской фирмой, который предполагает поставку почти 1000 грузовиков различного назначения для нужд армий союзников США. Этот контракт, позволит "АвтоКрАЗу" выйти из комы и вновь запустить производство грузовиков.

Подробнее о ситуации на КрАЗе сейчас смотрите в этом видео.