В Нидерландах проверили эффективность Moderna необычным способом вакцинации

Нидерландские ученые заявили об "эффективном" методе иммунизации внутрикожным (в самый верхний слой) введением дробных доз антикоронавирусной вакцины Spikevax от Moderna. В условиях дефицита вакцин это "может стать поворотным моментом в преодолении пандемии", сообщает Лига.net.

Сейчас Spikevax вводится внутримышечно двумя дозами по 100 мкг с интервалом между ними около месяца. Внутрикожная вакцинация дробными дозами ранее изучалась как стратегия экономии некоторых вакцин – против гриппа, бешенства, гепатита A и B, кори и АКДС.

Исследователи из Лейдена провели испытание на здоровых взрослых 18-30 лет (средний возраст 25 лет). Девять участников получили 10 мкг внутрикожно на 1-й и 29-й день. После отслеживания "побочек" еще 29 участников были распределены на две группы – для получения 20 мкг внутрикожно или внутримышечно.

Определялась концентрация нейтрализующих антител на 43-й день после второй дозы. Результаты сравнивали с переболевшими ковидом, которые не были госпитализированы, и с "обычными" вакцинированными.

Побочные реакции после внутрикожной инъекции были умеренными. В группе с 20 мкг системные реакции были более частыми, но все же хорошо переносились. У всех участников отмечены "значительно более высокие" концентрации антител, чем у переболевших.

Среднегеометрические титры антител были на уровне 1696 для "внутрикожных" с 10 мкг, 1406 – для "внутримышечных" с 20 мкг, и 2057 – для "внутрикожных" с 20 мкг. При этом титры были на уровне 107 у переболевших и 1558 – у "обычных" вакцинированных.

Авторы делают вывод, что внутрикожные дозы 10 и 20 мкг хорошо переносятся, безопасны и приводят к устойчивому ответу антител у здоровых взрослых в возрасте 18-30 лет, и такую схему можно использовать для экономии запасов вакцины.