В Украине поступит в продажу недорогой конкурент Теслы

В скором времени на украинский рынок выйдет электрокроссовер MG Marvel R, сообщает АвтоПортал.

Официальное представительство MG в Украине планирует привезти модель до конца года и она станет флагманом в линейке марки.

Как известно, с недавних пор британский бренд MG, входящий в китайский концерн SAIC, вернулся в Украину. В его линейке уже есть недорогой электрокроссовер MG ZS EV, а вскоре появится и его старший брат Marvel R.

Новый MG Marvel R создавали специально для европейского рынка, а его конкурентами являются Audi Q4 e-tron, Mercedes EQC и Tesla Model Y. Впрочем, он несколько дешевле соперников – 40-50 тыс. евро в весьма богатой комплектации.

Электромобиль MG достигает 4674 мм в длину, 1919 мм в ширину и 1618 мм в высоту при колесной базе в 2800 мм. У него весьма сдержанный дизайн, хотя обращают на себя внимание и оригинальные детали вроде диодных фар на всю ширину кузова.

В салоне – виртуальная приборка и большой 14,9-дюймовый тачскрин. Кнопки на центральной панели – сенсорные. Объем основного багажника составляет 357-1396 л, также предусмотрен передний 150-литровый отсек.

Полноприводной MG Marvel R оснащен сразу тремя моторами, суммарно выдающими 288 л. с. и 665 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, а до 50 км/ч – всего за 1,8 с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Батарея на 70 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 400 км (по циклу (WLTP), а зарядка от быстрой станции на 80% занимает полчаса.