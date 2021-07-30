Авиакомпания airBaltic увеличит количество рейсов из Киева в Ригу
Латвийская авиакомпания airBaltic с 11 августа увеличит количество рейсов из Киева в Ригу и будет выполнять дополнительные рейсы между Киевом и Ригой поздно вечером и рано утром, сообщает УНИАН.
В целом авиакомпания будет выполнять до двух рейсов в день между городами.
Отмечается, что все полеты airBaltic выполняются на современных самолетах Airbus A220-300.
На сегодняшний день airBaltic предлагает прямые рейсы в Ригу из Киева, Львова и Одессы.