Авиакомпания airBaltic увеличит количество рейсов из Киева в Ригу

Латвийская авиакомпания airBaltic с 11 августа увеличит количество рейсов из Киева в Ригу и будет выполнять дополнительные рейсы между Киевом и Ригой поздно вечером и рано утром, сообщает УНИАН.

В целом авиакомпания будет выполнять до двух рейсов в день между городами.

Отмечается, что все полеты airBaltic выполняются на современных самолетах Airbus A220-300.

На сегодняшний день airBaltic предлагает прямые рейсы в Ригу из Киева, Львова и Одессы.