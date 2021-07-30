Израильский корабль подвергся нападению у берегов Омана

Британские военные заявили, что торговое судно, принадлежащее Израилю, подверглось нападению у побережья Омана в Аравийском море. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Израильские официальные лица не признали инцидент, но он произошел на фоне обострения напряженности между ними и Ираном, поскольку переговоры по ядерной сделке Тегерана с мировыми державами остаются в тупике.

Другие израильские корабли также стали объектами нападений в последние месяцы на фоне теневой войны между двумя странами.

В кратком первоначальном заявлении британских военных Морских торговых операций Соединенного Королевства говорится, что в настоящее время ведется расследование инцидента.

В заявлении не содержалось подробностей, кроме того, что предполагалось, что атака не была связана с пиратством.

Министерство обороны Великобритании установило национальность владельцев корабля, но не уточнило подробностей.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности из-за разорванной ядерной сделки Ирана, а также на фоне застоя переговоров о восстановлении соглашения в Вене. С тех пор, как тогдашний президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из соглашения в 2018 году, в регионе произошла серия нападений на суда, предположительно совершенных Тегераном.