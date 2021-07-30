В "Борисполе" второй день подряд задерживают рейсы на 12 часов

В аэропорту "Борисполь" снова задерживаются рейсы в Турцию. В этот раз вылет в Даламан будет примерно на 12 часов позже, сообщает Сегодня.

Самолет в Даламан должен был вылететь в 5:25, теперь на табло аэропорта указано, что вылет ожидается в 17:15. В аэропорту "Борисполь" говорят, что задержка рейса не связана с работой терминала.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

"Задержка рейса возникла не по нашей вине. Причины следует узнавать у представителей авиакомпании" , – сообщили нам в пресс-службе аэропорта.

В авиакомпании МАУ говорят, что держат ситуацию под контролем.Задержка рейса произошла через замену самолета. Пассажиров об этом предупредили примерно за сутки, сообщив им – когда будет подано воздушное судно и когда приезжать в аэропорт.