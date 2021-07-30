Зеленский назначил посла Украины в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара послом Украины в Турецкой Республике, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ №336/2021 от 30 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Боднар Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в указе.

Боднар с ноября 2017 года занимает должность заместителя министра иностранных дел Украины. В 2013-2015 гг был советником посольства Украины в Турецкой Республике, в 2015-2017 гг - генеральным консулом Украины в Стамбуле, представителем Украины при ОЧЭС.