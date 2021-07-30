В Киеве на еще одной улице ограничили скорость

На улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Разрешенная скорость движения на этой улице – 20 км/ч. Сделано это для комфорта велосипедистов, сообщает 24 Канал.

"В ближайшее время совместное движение будет введено на еще одной столичной улице – Неманской в Печерском районе. Она присоединится к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов, на которой также разрешено движение велосипедов" , – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Киев – первый город в Украине, где в начале июля этого года было введено совместное движение велосипедистов и моторизованного транспорта. "Первой ласточкой" в столице стала Ботаническая площадь. Участок соединяет уже существующую велополосу на улице Леонтовича и будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, которая устраивается в рамках капитального ремонта улицы.