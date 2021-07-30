Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 подростков

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что со следующей недели можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.﻿ Об этом Кузин сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1", сообщает УНИАН.

"Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей это (вакцинацию детей от 12 лет – УНИАН) можно будет сделать... Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом" , - сказал он.

Главный санврач отметил, что есть четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать от коронавируса подростков.

"Есть четкая инструкция, алгоритм, как это надо делать - основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром" , - сообщил он.

Кузин также отметил, что в Украине для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

"Другие вакцины невозможно использовать для вакцинации детей, потому что Pfizer проводил специальные исследования по безопасности, по эффективности вакцин именно для этой возрастной группы. По другим вакцинам такие исследования продолжаются, но пока доказательных данных нет" , - добавил он.

Главный санврач отметил, что сейчас массовая вакцинация детей не предусматривается.