Автомобильные шины существенно вырастут в цене

Автомобильную промышленность и владельцев «железных лошадок» в частности уже ждет новый вызов. А именно, – существенное подорожание покрышек. Причем прибавят в цене покрышки как для легкового, так и тяжелого коммерческого транспорта, сообщает АвтоПортал.

Главная причина тому – дефицит натурального каучука, который является ключевым компонентом в производстве автомобильной резины. О том, что такая тенденция складывается на рынке, СМИ писали еще несколько месяцев назад. Деревья-каучуконосы стала массово поражать смертельная болезнь, из-за чего возникли перебои в производстве. Такое положение дел уже вылилось в повышение производственных затрат: в среднем затраты на выпуск натурального каучука в первой половине 2021 года выросли на 57% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

А как быть с аналогом? Синтетический каучук также подорожал в производстве, причем еще ощутимее – на 66%! В данном случае предпосылкой стало подорожание нефти.

Кроме того, не в пользу производителей шин сыграло подорожание электроэнергии за год на 154% и увеличение фрахтовых расходов на 200% при контейнерных перевозках.

Таким образом, значительный рост цен во всей производственной цепочке шин и цепочке поставок уже произошел. И чтобы избежать кризиса, производители пошли на крайнюю меру – снизили моржу. Однако эксперты прогнозируют, что во второй половине года шины уже будут стоить намного дороже.