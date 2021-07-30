В Северодонецке из-за ливня парализовано движение транспорта

Вчера, 29 июля, административный центр Луганской области Северодонецк накрыло мощным ливнем и ветром. Стихия привела к подтоплению города и частичному ограничению движения транспорта, сообщает Страна.ua.

Сильный ливень в городе прошел вместе с молнией и громом. В результате непогоды﻿ на дорогах появились гигантские лужи, возле рынка "Успех" горожане были вынуждены снимать обувь и идти босыми через лужи.

Северодонецк затопил сильный ливень

Северодонецк затопил сильный ливень

Из-за подтопления дорог автомобили почти на половину погрузились в воду, некоторые даже застряли. В некоторых домах образовались проблемы с электроснабжением.

Северодонецк затопил сильный ливень
Северодонецк затопил сильный ливень

Кроме того, стихия свалила флагшток возле Дворца Культуры, повалила деревья и повредила вывески магазинов.

Северодонецк затопил сильный ливень
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