СБУ разоблачила группу интернет-агентов, которых координировали с РФ

Киберспециалисты СБУ разоблачили разветвленную сеть вражеских агитаторов. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к изменению границ госграницы и захват власти в Украине, сообщает СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов из РФ.

Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В Закарпатье:

разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на призывах к нарушению территориальной целостности нашего государства. Свои "публикации" он размещал в соцсетях.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий. Следственные органы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении.

В Киевской области:

заблокировано противоправную деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

В Одесской области:

разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменения границ государственной границы и захвата власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

На Львовщине:

разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание "публикаций" нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

В Винницкой области:

местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призывал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.