СБУ разоблачила группу интернет-агентов, которых координировали с РФ
Киберспециалисты СБУ разоблачили разветвленную сеть вражеских агитаторов. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы к изменению границ госграницы и захват власти в Украине, сообщает СБУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов из РФ.
Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
В Закарпатье:
разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на призывах к нарушению территориальной целостности нашего государства. Свои "публикации" он размещал в соцсетях.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий. Следственные органы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении.
В Киевской области:
заблокировано противоправную деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.
В Одесской области:
разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменения границ государственной границы и захвата власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".
На Львовщине:
разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание "публикаций" нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.
В Винницкой области:
местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призывал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.