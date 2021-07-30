В Вашингтоне начали выдавать бумажные номерные знаки

2021 год стал настоящим годом дефицита, поскольку мы наблюдаем нехватку микросхем, запчастей для автомобилей и низкий запас новых автомобилей. Однако последний дефицит странен даже для 2021 года, поскольку в штате Вашингтон закончились металлические номерные знаки, сообщает 24 Канал.

Ревизионная служба округа Терстон (Thurston County Auditor) сообщает, что в США не хватает номерных знаков, что связано с замедлением производства в Департаменте исполнения наказаний.

В замедлении производства номерных табличек для авто обвиняют пандемию коронавируса, но Департамент исполнения наказаний уже пытается решать эту проблему, увеличив количество персонала, а также передав некоторые виды производства третьим сторонам, начиная с 31 июля.

Между тем Государственный департамент лицензирования выдает временные бумажные таблички. Это усложнит жизнь автомобилистам, поскольку бумажные номерные знаки будут валидные только в течение 60 дней и их придется менять, а значит снова посетить ведомство.

Те металлические номерные знаки, что есть в запасе у транспортного департамента, придерживают для “приоритетных операций автодилеров”. Владельцев машин с временными номерными знаками обещают сообщить, когда можно будет их обменять.