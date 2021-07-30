Аналитики назвали причину укрепления курса гривны

Курс гривны к доллару на этой неделе укрепился до максимума за последний год - ниже 26,9 гривен за доллар. Финансовые аналитики, указывают на ряд причин, повлиявших на усиление позиций украинской валюты, сообщает РБК-Украина.

Ключевым фактором для укрепления гривны сейчас является продажа аграриями валюты от экспорта зерна, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Мировые цены, по его словам, остаются достаточно высокими, чтобы успеть продать часть урожая.

Тогда как в "ОТП Банке" важным драйвером последнего укрепления гривны называют повышение учетной ставки НБУ на 0,5%. Тренд сильной гривны также поддержали решение Нацбанка об уменьшении выкупа валюты с 20 до 5 миллионов долларов с 1 августа и заявления регулятора о борьбе с быстрорастущей инфляцией, уверены аналитики банка.

"На фоне этих новостей, уже в пятницу (23 июля) курс приблизился к отметке 27 гривен/доллар, и только стараниями НБУ, который выкупил с рынка около 30 миллионов долларов, курс не упал к еще более низкому уровню" , - соглашается Ярослав Кабин из "Идея Банка".

Аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко июльское укрепление гривны называет продолжением умеренной ревальвации, которая происходит с начала года.

"В начале июля этот тренд приостановился. Скорее всего, на настроения на рынке повлияли новости о кадровых изменениях в НБУ. Однако со временем негативные ожидания ослабли, и на рынке возобладали "фундаментальные" факторы спроса и предложения" , - говорит она.

Автор: Ростислав Шаправский