На границе с Украиной задержан белорус, которого искал Интерпол
В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол, сообщает Украинская правда.
Пограничники при контроле разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за кражу.
Им оказался 43-летний гражданин Республики Беларусь. Иностранец въезжал в Украину автомобилем "BMW" в качестве пассажира.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Интерпола данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за совершение кражи.
Задержанного передали компетентным органам.