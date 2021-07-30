Huawei представила новые смартфоны

Китайская компания Huawei анонсировала новые смартфоны P50 и P50 Pro, которые стали первыми флагманами вендора, из коробки работающими под управлением собственной операционной системы HarmonyOS, сообщает 3Dnews.

Устройства по-прежнему лишены сервисов и приложений Google, но могут похвастаться хорошей камерой и производительной аппаратной составляющей.

Huawei P50 Pro будет поставляться в версиях с восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon 888, а также с собственным восьмиядерным процессором Kirin 9000. Независимо от выбранной конфигурации, смартфон не поддерживает работу в сетях связи пятого поколения (5G). Отказ от использования 5G-модемов в смартфонах Huawei обусловлен американскими санкциями, которые существенно ограничивают возможности китайского вендора на мобильном рынке.

Huawei P50 Pro оснащён 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, который поддерживает разрешение 2700 × 1228 пикселей. Внутренние компоненты заключены в корпус, который защищён от влаги и пыли по стандарту IP68. В верхней части дисплея имеется небольшое отверстие, в котором размещена 13-мегапиксельная фронтальная камера.

Одна из главных особенностей P50 Pro заключается в необычном исполнении основной камеры, которая построена на основе четырёх сенсоров, помещённых в два круглых модуля на тыльной стороне корпуса. Основной датчик на 50 Мп, дополняется 64-мегапиксельным телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и монохромным сенсором на 40 Мп.

P50 Pro будет поставляться в версиях с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128, 256 и 512 Гбайт. Старшая версия устройства получила 12 Гбайт ОЗУ и накопитель на 512 Гбайт. При необходимости дисковое пространство можно расширить за счёт карты памяти ёмкостью до 256 Гбайт. Источником питания служит аккумуляторная батарея на 4360 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Для подзарядки предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Что касается Huawei P50, то он получил от разработчиков 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 90 Гц, поддерживающий разрешение 2700 × 1224 пикселя. Покупатели смогут выбирать между версиями с 8 Гбайт ОЗУ и 128 или 256 Гбайт ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4100 мА·ч, который поддерживает проводную зарядку 66 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. В отличие от старшей модели, в арсенале P50 основная камера, выполненная на основе трёх сенсоров. Главным является всё тот же 50-мегапиксельный датчик, а дополняют его 12-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера построена на базе датчика на 13 Мп.

Huawei P50 Pro будет доступен в пяти цветовых вариантах исполнения, тогда как P50 — в трёх. Все новинки функционируют под управлением собственной операционной системы Huawei HarmonyOS, поэтому трудно сказать, будут ли они выпускаться за пределами Китая. Что касается цены, то P50 Pro стоит от 5988 юаней, что приблизительно равно $925, а цена P50 начинается от 4488 юаней (около $695). Новинки поступят в продажу в Китае в середине следующего месяца.