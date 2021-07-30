В США торнадо сорвал крыши зданий и повалил деревья

В американском штате Пенсильвания два мощных торнадо разрушили несколько зданий, пострадали пять человек. Как минимум семь тысяч жителей округа Бакс остались без электричества, сообщает Обозреватель.

Сильный ветер нанес большой вред инфраструктуре. Сорвал кровли десятков конструкций, а от некоторых домов остались одни щепки. Сотни машин оказались перевернутыми, деревья сломанными.

"Это был разрушительный удар, как в кино. Мне показалось, что взорвалась бомба" , - рассказал об увиденном глава местной службы общественной безопасности Фред Харран.

Описывая разрушительную силу торнадо, издание сообщило о вреде причиненном зданию автосервиса и автосалона Faulkner Auto Group в районе Бенсалем и показало кадры обрушения стихии.

Местные власти уже начали подсчитывать убытки. Точные цифры чиновники сообщат позже. Сейчас они занимаются подсчетом разрушенных зданий и размещением семей, у которых не осталось дома.

Они уточнили, что хотя во время торнадо и пострадали люди, но обошлось без жертв и серьезных травм.