Украинский спортсмен не смог взять бронзу Олимпиады

Завершился олимпийский турнир в Токио по дзюдо среди мужчин в категории 100+ кг, сообщает УНИАН.

Украинец Яков Хаммо вылетел в четвертьфинале, уступив японцу. 27-летний дончанин попал в утешительный турнир и там смог реабилитироваться. Хаммо одолел узбека Бекмурода Олтибоева и пробился в поединок за третье место.

За бронзу украинец боролся с представителем ОКР Тамерланом Башаевым. И, к сожалению, Яков проиграл. Россиянин Башаев одержал чистую победу благодаря удержанию ипоном.

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