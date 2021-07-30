Украинский спортсмен не смог взять бронзу Олимпиады
Завершился олимпийский турнир в Токио по дзюдо среди мужчин в категории 100+ кг, сообщает УНИАН.
Украинец Яков Хаммо вылетел в четвертьфинале, уступив японцу. 27-летний дончанин попал в утешительный турнир и там смог реабилитироваться. Хаммо одолел узбека Бекмурода Олтибоева и пробился в поединок за третье место.
За бронзу украинец боролся с представителем ОКР Тамерланом Башаевым. И, к сожалению, Яков проиграл. Россиянин Башаев одержал чистую победу благодаря удержанию ипоном.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
- На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
- Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
- Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.