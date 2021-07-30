Ланет потерял до 30% ТВ-абонентов

Из-за конфликта с четырьмя крупнейшими медиагруппами интернет-провайдер "Ланет" отключил приблизительно 30% телевизионных абонентов, рассказал сооснователь компании Виктор Мазур, сообщает UBR.

Ранее он прогнозировал такие потери до конца года, однако компания достигла этой отметки уже сейчас.

Напомним, противостояние началось в начале этого года, когда медиагруппы посчитали, что "Ланет" нарушил условия сотрудничества. В марте 1+1 media, StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group предупредили, что лишат "Ланет" права на ретрансляцию их телеканалов.

Интернет-провайдер обратился в регулирующие и судебные органы. Антимонопольный комитет отказался рассматривать его претензии.

Первое заседание Хозяйственного суда Киева по иску "Ланета" против четырех медиагрупп должно состояться 2 августа.

Интернет-провайдер заявил, что урон от разрыва сотрудничества только со StarLightMedia оценивается в 15 млн грн. Этот эффект из-за прекращения трансляции телеканалов всех четырех медиагрупп будет еще больше, отметил совладелец "Ланета".