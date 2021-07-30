В Украине рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию

Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от поездок в туристические регионы Турции, где бушуют лесные пожары, сообщает Укринформ.

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - отметило ведомство.

Министерство проинформировало, что 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

Подчеркивается, что есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и тому подобное.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД просит обращаться на "горячие" линии: Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.