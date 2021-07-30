Китайские авто начали обгонять по ликвидности Toyota

Китайские автомобили, похоже, набирают «веса» на рынке подержанных авто. Во всяком случае, у себя в Китае: там некоторые машины местного производства догнали по ликвидности Toyota. А отдельным моделям даже удалось… перегнать.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное порталом Китайские автомобили.

Так, эксперты приводят следующее сравнение. Двухлетний кроссовер Toyota RAV4 (2019 года выпуска) теряет от своей первоначальной стоимости 28%, трёхлетний седан Toyota Corolla (2018 года) – 30%, а четырёхлетний внедорожник Land Cruiser Prado (2017 года) — 20,5%. В то же время рамный внедорожник Haval H9 падает в цене на 20,5% за два года, кроссовер Geely Atlas Pro – на 10,5% за год, кроссовер Geely Coolray — 27% за два года, а пикап Great Wall Wingle – на 23% за два года.

Примерно на треть – то есть, на том же уровне, что и вышеупомянутые Тойоты – снижается в стоимости двухлетние кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 и Tiggo 8, а также кроссовер Haval F7 (у последнего, например, падение составляет 30,7%).

При этом не обошлось и без откровенных эксцессов: в частности, пикап Great Wall Poer потерял от первоначальной цены лишь 8% за год.

Авторы исследования отмечают, что у китайского рынка есть одна особенность, которая, среди прочего, объясняет такую статистику. И заключается она в том, что в Китае главным критерием, влияющем на стоимость машины, является не пробег, а год выпуска, так как автопарк в этой стране довольно молодой, а сам рынок стабильный, поэтому люди здесь довольно часто меняют своих «железных лошадок». По этой причине 5-летний автомобиль в идеальном состоянии может потерять в цене гораздо сильнее, чем его «ушатанный» аналог, который выехал из автосалона лишь год назад.