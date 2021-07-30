Китайские авто начали обгонять по ликвидности Toyota

Китайские автомобили, похоже, набирают «веса» на рынке подержанных авто. Во всяком случае, у себя в Китае: там некоторые машины местного производства догнали по ликвидности Toyota. А отдельным моделям даже удалось… перегнать.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное порталом Китайские автомобили.

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Так, эксперты приводят следующее сравнение. Двухлетний кроссовер Toyota RAV4 (2019 года выпуска) теряет от своей первоначальной стоимости 28%, трёхлетний седан Toyota Corolla (2018 года) – 30%, а четырёхлетний внедорожник Land Cruiser Prado (2017 года) — 20,5%. В то же время рамный внедорожник Haval H9 падает в цене на 20,5% за два года, кроссовер Geely Atlas Pro – на 10,5% за год, кроссовер Geely Coolray — 27% за два года, а пикап Great Wall Wingle – на 23% за два года.

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Примерно на треть – то есть, на том же уровне, что и вышеупомянутые Тойоты –  снижается в стоимости двухлетние кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 и Tiggo 8, а также кроссовер Haval F7 (у последнего, например, падение составляет 30,7%).

При этом не обошлось и без откровенных эксцессов: в частности, пикап Great Wall Poer потерял от первоначальной цены лишь 8% за год.

Авторы исследования отмечают, что у китайского рынка есть одна особенность, которая, среди прочего, объясняет такую статистику. И заключается она в том, что в Китае главным критерием, влияющем на стоимость машины, является не пробег, а год выпуска, так как автопарк в этой стране довольно молодой, а сам рынок стабильный, поэтому люди здесь довольно часто меняют своих «железных лошадок». По этой причине 5-летний автомобиль в идеальном состоянии может потерять в цене гораздо сильнее, чем его «ушатанный» аналог, который выехал из автосалона лишь год назад.

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