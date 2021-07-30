Прокуроры разоблачили таможенников на схеме уклонения от налогов на 7 млн

Правоохранители сообщили о подозрении трем государственным инспекторам одного из таможенных постов Гостаможслужбы по факту служебной халатности, в результате которой государству нанесено более 7 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в период 2018 - 2020 лет таможенники растаможивали товары общего потребления - фонари, которые завозились из-за границы, как товары военного назначения. Таким образом импортер избежал уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, поскольку товары военного назначения не подлежат налогообложению, написали в пресс-службе.

Отмечается, что подозреваемые не проверили код классификации товаров и растаможивали товары по коду, который не соответствует определяющим товарным характеристикам Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности. Такие действия привели к убыткам госбюджета на более 7 млн грн.

Сейчас решаются вопросы об избрании меры пресечения и отстранения инспекторов от должностей.

Досудебное расследование продолжается.