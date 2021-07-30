Лукашенко пригрозил разместить в Беларуси всю российскую армию

В Беларуси могут разместить Вооруженные силы Российской Федерации.﻿ Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Деловая столица.

"Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации" , — заявил Лукашенко.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно" , — добавил он.

Напомним, ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что процесс интеграции России и Беларуси в союзное государство должен происходить "не спеша".