Украинка выиграла для Азербайджана бронзовую медаль

Дзюдоистка Ирина Киндзерская представляла на Олимпийских играх в Токио Азербайджан. 30-летняя украинка выиграла бронзовую медаль, одолев в матче за третье место китаянку Сю Шиян, сообщает УНИАН.

Заметим, что Киндзерская на Олимпиаде-2012 в Лондоне заняла пятое место под украинским флагом. В составе сборной Украины она также была чемпионкой Европы среди молодежи.

Киндзерская является уроженкой Каменца-Подольского. Она вышла замуж за азербайджанца и в жизни ее фамилия стала Алиева, а на спортивных соревнованиях она осталась под девичьей фамилией. В 2017 году Азербайджанская федерация дзюдо объявила, что Киндзерская теперь будет в ее составе. Ирина борется в весовой категории свыше 78 килограммов. Ее вес составляет 125 кг.

Ирина Киндзерская эмоционально отреагировала на триумф / фото REUTERS