Потери электроэнергии в украинских сетях обошлись в десятки миллиардов

Потери электрической энергии в электросетях в 2020 году возросли до 10,4%, что обошлось стране и потребителям в десятки миллиардов гривен, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил советник премьер-министра, глава Центра экономического возрождения Кирилл Криволап.

"Уровень потерь в электросетях продолжает расти. Для сравнения: в 2018 году мы теряли 9,8% электроэнергии, передаваемой в сетях, в 2020 году этот показатель составлял уже 10,4%" , - отметил Криволап.

Потери на уровне катастрофических 10,4% происходить из-за изношенности электрических сетей.

В 2021 году объем инвестиций в обновление сетей кратно вырос, что создает предпосылки до снижения объема потерь в украинских сетях до среднеевропейского уровня.