Потери электроэнергии в украинских сетях обошлись в десятки миллиардов
Потери электрической энергии в электросетях в 2020 году возросли до 10,4%, что обошлось стране и потребителям в десятки миллиардов гривен, сообщает Обозреватель.
Об этом сообщил советник премьер-министра, глава Центра экономического возрождения Кирилл Криволап.
"Уровень потерь в электросетях продолжает расти. Для сравнения: в 2018 году мы теряли 9,8% электроэнергии, передаваемой в сетях, в 2020 году этот показатель составлял уже 10,4%", - отметил Криволап.
Потери на уровне катастрофических 10,4% происходить из-за изношенности электрических сетей.
В 2021 году объем инвестиций в обновление сетей кратно вырос, что создает предпосылки до снижения объема потерь в украинских сетях до среднеевропейского уровня.
"Планируется, что за 13 лет мы сократим уровень потерь к среднему европейскому уровню - 7,5%. Эти улучшения скажутся на жизни каждого украинца и каждого предприятия - электроснабжение станет более качественным", - отметил эксперт.