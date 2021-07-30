BMW представила новые мотоциклы

Мотоциклетное подразделение BMW Motorrad презентовало новые туристические модели семейства R 18 – B и Transcontinental. Они адресованы любителям дальних поездок, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Флагманская модель R 18 Transcontinental – это классический "круизер", который идеально подойдет для поездок на большие расстояния. Он имеет богатую комплектацию с дополнительными фарами, подогревом руля и сидений.

Флагманская модель R 18 Transcontinental – это классический "круизер", который идеально подойдет для поездок на большие расстояния. Источник: BMW

Узнать модель можно по ветровому стеклу увеличенного размера и солидный обтекатель. Цифровая приборная панель имеет дисплей диагональю 10,25 дюйма, а развлекать путешественников в дороге будет аудиосистема Marshall с четырьмя динамиками и двумя сабвуферами.

Цифровая приборная панель имеет дисплей диагональю 10,25 дюйма. Источник: BMW

Модель R 18 B отличается более спортивным обликом, уменьшенным ветровым стеклом, более тонким креслом без подогрева и матовыми черными декоративными вставками.

Модель R 18 B отличается более спортивным обликом. Источник: BMW

Для любителей эксклюзива предлагается исполнение First Edition, которое будет доступно для обеих модификаций. Они получат черную окраску с контрастным хромированным декором и белым двойным орнаментом, а также будут отличаться специальными креслами и эмблемами.

Оба мотоцикла оснащены 2-цилиндровым мотором Big Boxer объемом 1,8 литра. Источник: BMW

Оба мотоцикла оснащены 2-цилиндровым мотором Big Boxer объемом 1,8 литра. Он развивает мощность 91 л.с., а крутящий момент достигает 150 Нм.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных опций, позволяющих максимально персонализировать мотоцикл. Источник: BMW

Покупателям будет предложен широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных опций, позволяющих максимально персонализировать мотоцикл. У дилеров новинки ожидаются в августе по цене от $21495 за R 18 B, а стоимость R 18 Transcontinental стартует с $24 995.