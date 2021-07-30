Зеленский почтил память погибших военных, защищавших Авдеевку

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Мемориалу памяти воинов Операции объединенных сил/Антитеррористической операции, погибших в боях за Авдеевку.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Мемориал в 2021 году получил статус знака памяти.

"Достойное чествование памяти наших украинских героев - наш долг. И я рад, что для этого после семи лет войны в этом месте наконец появился соответствующий символ - знак памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований, погибших в боях за Авдеевку. Это не событие и не новость. Это - норма. Так и должно быть. И так должно быть в каждом городе и поселке Украины, за которые погибли украинские бойцы, отдав самое главное, что у них было, - свою жизнь", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, у Авдеевской промзоны более тысячи дней продолжались ожесточенные бои за Украину. Самое сложное противостояние происходило 29 января - 3 февраля 2017 с участием 72-й ОМБр. Ее бойцам удалось оттеснить пророссийские вооруженные формирования с позиций. Тогда в бою погиб капитан Андрей Кызыле, которому посмертно присвоено звание Героя Украины.

Именно после этих столкновений военнослужащие 72-й ОМБр и волонтеры создали памятный знак-инсталляцию в честь погибших защитников Авдеевки, который был открыт в сентябре 2017 года. В 2019 году были установлены две плиты с именами павших бойцов.