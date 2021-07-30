"Бориспольский экспресс" будет чаще ездить в аэропорт

Государственная "Укрзализныця" добавляет еще один рейс в Международный аэропорт "Борисполь". Это связано с ростом спроса со стороны пассажиров на маршруте, сообщает UBR.

Время отправления поезда запланировано на вечернее время. Из Киева он будет отправляться в 22:01, а прибывать в аэропорт – в 22:42. В обратном направлении "Бориспольский экспресс" поедет в 23:04 и ожидается в столице в 23:48.

Кроме того, еще на трех рейсах за счет уплотнения графика в наиболее пиковые часы будет курсировать сдвоенный рельсовый автобус Pesa. Это позволит увеличить количество мест для пассажиров в два раза. За один рейс можно будет перевозить 162 человека вместо 81.

Ранее "Укрзализныця" добавила еще один рельсовый автобус Pesa по этому направлению из-за роста спроса.