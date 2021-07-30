ФРГ ужесточает условия въезда для невакцинированных
Федеральное правительство Германии введет обязательное тестирование на коронавирус для всех невакцинированных путешественников, въезжающих из других стран, сообщает Deutsche Welle.
Ожидается, что правительство примет решение на заседании 30 июля, а вступит оно в силу уже с 1 августа.
Согласно проекту решения, все путешественники старше 12 лет должны будут иметь при въезде в Германию отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19. Эти требования будут касаться не только иностранцев, но и жителей Германии, которые возвращаются из других стран.
Правительство не планирует вводить контроль на сухопутных границах страны - проверки будут носить выборочный характер. Во время них путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы.
При пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время движения. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в самолет. Стоит отметить, что это требование уже действует на протяжении нескольких месяцев.
Исключения, по данным СМИ, сделают для лиц, регулярно пересекающих границу по дороге на работу, а также для транзитных путешественников.