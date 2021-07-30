Чауса обнаружили в Винницкой области

Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен в Винницкой области, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.

Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 КК.

На место происшествия выехали правоохранители.

Фото сделано в сельсовете.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы.