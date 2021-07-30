Министр агрополитики рассказал, сколько земли продали в июле

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 тысяч грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

Так, за 30 дней работы рынка всего продано земельных участков площадью 5324 га на сумму 210 млн гривен.

Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях, но продажи происходят по всей стране.

По словам первого заместителя министра юстиции Евгения Горовца, уже более 4000 нотариусов имеют доступ в Государственный земельный кадастр. Доступ к нему необходим для проверки соблюдения покупателем ограничения в 100 га "в одни руки".

Он подчеркивает, что мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

По словам Анатолия Мирошниченко, первого заместителя председателя Госгеокадастра, мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели от ста гектаров сельхозземель, многие из них - более чем тысячью гектаров.

"С 1 июля 2021 такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной" , - подчеркивает он.

По его словам, существенных сдвигов на рынке земель сельскохозяйственного назначения в ближайшее время не ожидается.