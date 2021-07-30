СБУ разоблачила экс-чиновника авиазавода на хищении 30 млн гривен

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему председателю Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Экс-чиновника обвиняют в растрате 30 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным следствия, начиная с 2013 по 2015 год, бывший чиновник обеспечил перевод около 30 млн гривен коммерческим компаниям, которые, якобы, оказывали агентские услуги в рамках продаж товаров военного назначения за рубежом.

"Международный аспект совершения преступления нуждался в значительной и постоянной коммуникации с компетентными органами других государств. Полученная информация в конце концов помогла следствию собрать необходимую доказательную базу для сообщения о подозрении экс-чиновнику” , - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Автор: Сергей Пышкин