Мужчина с деменцией четыре месяца ездил по Украине

На Волыни полиция нашла 63-летнего жителя Хмельницкой области, пропавшего еще в марте, - у мужчины деменция, все это время он ездил по Украине, сообщает Корреспондент.

У пенсионера из села Норилов частые провалы в памяти. Когда в марте он ушел из дома, родственники начали искать самостоятельно, потому что он уже не раз исчезал. Однако все попытки не дали результата, его родные обратились в полицию.

"Первоочередные меры не принесли результата - дедушка как "как сквозь землю провалился", внезапно и бесследно исчез" , - заявили в полиции.

Обнаружить его удалось только спустя четыре месяца за 200 км от дома - в Волынской области. Как выяснилось, пенсионер сначала ездил по Украине, а затем обессиленный приехал в Ковельский район на Волыни. Там медики его госпитализировали и сообщили в полицию.

Сам мужчина не помнит, почему ушел из дома, но был рад вернуться.