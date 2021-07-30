Дожди и жара: где на выходных в Украине по прогнозу выпадут осадки

В эти выходные на значительную территорию Украины вернутся дожди и грозы. При этом, на большей части страны сильно потеплеет, а на западе, наоборот, немного похолодает. В каких регионах испортится погода – читайте в нашем свежем прогнозе﻿.

В субботу, 31 июля, в западных, северных, а также в Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет наиболее прохладно – около 28-31°С днем и от 14 на западе до 22°С в Крыму ночью. В центре и на востоке ожидается 29-31°С днем и 16-19°С ночью. На юге, а также в Черновицкой, Винницкой и Киевской областях будет наиболее тепло –около 30-32°С днем и от 14 до 22°С (соответственно, с запада к югу) ночью.

Дожди с грозами в субботу прольют на западе, на востоке, а также в Житомирской, Днепропетровской и Запорожской областях. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Наименее ветрено будет на востоке и в Крыму – около 4-11 км/час. В центре, на юге, на западе и на севере ожидается ветер 7-14 км/час. В Запорожской области ветер может быть чуть сильнее – до 18 км/час.

Погода, ожидаемая в субботу, 31 июля. Скриншот: Meteobar

В воскресенье, 1 августа, на западе температура снизится до 26-29°С днем и до 14-17°С ночью. И только на Закарпатье, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет потеплее – около 28-31°С днем, ночью практически так же – 14-19°С. Примерно такая же температура ожидается и в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях. И только ночь в последней будет, как и всегда, теплой – около 20-22°С. В центре, на севере, на востоке, на юге и в Крыму будет наиболее тепло – от 30 до 34°С днем и от 14 на севере до 22°С на полуострове ночью.

Осадков в воскресенье стоит ждать на большей, чем в субботу, территории. Дожди и грозы ожидаются теперь, кроме запада, еще в центре (кроме Кировоградской и Днепропетровской областей) и на севере. На остальной территории будет солнечно и небольшая облачность. Наименее ветрено в воскресенье будет на востоке, в центре, на севере и в Крыму – 4-11 км/час в среднем. На юге и на западе будет дуть чуть сильнее – около 7-14 км/час.

31 июля в восточных, а также во Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 31 июля днем в восточных, Запорожской, большинстве западных областей возможны грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, на выходных ожидается температура от 19 до 31°С в течении дня, ветер 7-11 км/час, в субботу – легкая облачность, в воскресенье возможна гроза.