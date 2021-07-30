В центре Киева проходит ЛГБТ-рейв

В Киеве возле здания Офиса президента сегодня, 30 июля, начался рейв поддержку прав ЛГБТ-сообщества, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что полиция полностью перекрыла подходы к Офису президента, возле которого проходит мероприятие.