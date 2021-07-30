В центре Киева проходит ЛГБТ-рейв
В Киеве возле здания Офиса президента сегодня, 30 июля, начался рейв поддержку прав ЛГБТ-сообщества, сообщает Корреспондент.
Сообщается, что полиция полностью перекрыла подходы к Офису президента, возле которого проходит мероприятие.
"Перед началом организации нашего мероприятия правоохранители нам четко дали понять, что смогут обеспечить безопасность организаторов и участников рейва, надеюсь, что они выполнят свою задачу. Начало мероприятия запланировано на 17:15 и продлится оно до 20:00", - заявила организатор София Лапина.