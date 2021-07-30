Вдова президента Гаити назвала организаторов убийства

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза было спланированно крупными олигархами. Об этом заявила вдова президента Мартина Моиз в интервью New York Times, сообщает Лента.Ру.

По ее словам, когда убийцы ворвались в дом, Жовенель попытался позвонить сотрудникам, обязанным обеспечивать его безопасность, и позвать их на помощь. Мартина заявляет, что резиденцию президента охраняли от 30 до 50 человек, и никто из них не был убит и даже ранен.

"Я не понимаю, как никого не подстрелили" , — сказала она.

Полиция задержала широкий круг подозреваемых, участвовавших в заговоре с целью убийства. Однако бывшая первая леди считает, что никто из задержанных не мог быть организатором преступления, так как не обладал достаточными средствами, чтобы финансировать операцию.

"Только олигархи и система могли убить его" , — подчеркнула вдова.

Ее оценки схожи и с недавними замечаниями высокопоставленного гаитянского министра Матиаса Пьера. По его мнению, более влиятельные люди, организовавшие нападение, все еще находятся на свободе.

Ранее в адрес сотрудников и судей, расследующих убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, стали регулярно поступать анонимные угрозы.