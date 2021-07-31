Информацию о электромобилях собрали в единую базу

Ресурс под названием EV Database является надежным источником информации и удобным инструментом для тех, кто заинтересован в приобретении автомобиля. Он предлагает хорошо структурированные данные о серийных электрических автомобилях, которые имеются на рынке, и тех, что должны поступить в продажу в ближайшее время, сообщает 24 Канал.

На сайте представлена информация о легковых электромобилях, которые можно приобрести в Европе и США. База данных не включает продукцию многочисленных китайских брендов и информацию об экзотических батарейных автомобилях с ограниченным тиражом.

Каждый электрокар в базе имеет структурированную "инфокарту", а интерфейс сайта EV-Database﻿ позволяет сортировать их по новизне, цене, энергоэффективности, динамике ускорения и запасу хода. Расширенная фильтрация позволяет получить еще более выборочную информацию. Также пользователь может выбрать несколько моделей для сравнения их между собой.

“Инфокарта” каждого электромобиля содержит фото и его ключевые показатели, а более полную информацию можно найти, нажав на нужную модель. Базовые показатели “пасскарты” включают данные о емкости аккумулятора (указан под названием модели), ускорении 0-100 км/ч, максимальной скорости (Top Speed), запасе хода (Range), энергоэффективности (Efficiency) и о том, какой запас хода можно получить на скоростном зарядном терминале за один час (Fastcharge).

В правой части “пасскарты” содержатся пиктограммы, которые обозначают возможность скоростной зарядки (молния), тип привода (два круга), отношение к автомобильному сегменту и количество пассажиров, включительно с водителем.

Приводятся цены на рынках Германии, Нидерландов и Великобритании. В случаях, когда автомобиль еще не вышел на рынок, возле названия модели указано ориентировочное время его появления.