Александр Лукашенко рассказал, как якобы спас лидера оппозиции Светлану Тихановскую и дал ей 15 тысяч долларов, чтобы она выехала из Беларуси, сообщает УНИАН.

"Она говорит, это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят. Это после того, как их хотели сжечь в доме. Это все было подстроено, когда они собрали весь этот Координационный совет и ушли в отдельный дом. И эта дура туда поперлась" , - отметил Лукашенко.

Лукашенко назвал Тихановскую дурой и мерзавкой

По его словам, в тот день она пришла к нему и попросила денег, чтобы выехать из Беларуси.