Данилов: государство потеряло 16 тысяч км газовых сетей, СНБО этим займется
Украина потеряла почти 17 тысяч километров газораспределительных сетей. Они перешли в частную собственность, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. Должны констатировать, что государство странным образом потеряла 16 920 км сетей, перешедших в частную собственность. И мы не видим оснований, сейчас этим не заниматься", - заявил он.
По словам Данилова, одна из компаний владеет 70% облгазов, которая непосредственно имеет отношение к украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.
"Мы этим вопросом будем заниматься, согласно решению СНБО. Дадим поручение Кабмину, чтобы проверял соблюдение законодательства", - подчеркнул секретарь СНБО.