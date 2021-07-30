Данилов: государство потеряло 16 тысяч км газовых сетей, СНБО этим займется

Украина потеряла почти 17 тысяч километров газораспределительных сетей. Они перешли в частную собственность, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. Должны констатировать, что государство странным образом потеряла 16 920 км сетей, перешедших в частную собственность. И мы не видим оснований, сейчас этим не заниматься" , - заявил он.

По словам Данилова, одна из компаний владеет 70% облгазов, которая непосредственно имеет отношение к украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.