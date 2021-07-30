В Афганистане напали на штаб ООН

На объект ООН в Герате, Афганистан, совершили нападение - погиб афганский полицейский, ранены несколько офицеров, сообщает Корреспондент.

Штаб-квартира подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу, никто из сотрудников ООН не пострадал.

"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственсности", - сказала глава МООНСА Дебора Лайонс.

В районе, где было совершено нападение, происходили боевые действия между боевиками "Талибана" и правительственными войсками. ООН пытается в срочном порядке восстановить полную картину нападения.