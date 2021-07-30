Украина установила антирекорд по медалям после первой недели Олимпиады

Сборная Украины после семи дней Олимпиады в Токио завоевала четыре бронзовые медали и установила личный антирекорд, сообщает УНИАН.

Это первый случай в истории, когда за первую неделю летней Олимпиады Украина не смогла завоевать ни одного золота или серебра.

В Токио за первую неделю украинская сборная выиграла на одну медаль больше, чем за аналогичный период на Олимпиаде в Рио. Но при этом по итогам первой недели Олимпиады-2016 в активе нашей сборной было сразу две серебряные награды.

До Олимпийских Игр в Рио за первую неделю соревнований Украина выигрывала как минимум две золотые медали.

Напомним, что положение команды в медальном зачете зависит в первую очередь от количества золотых наград, затем - от серебряных, а бронзовые учитываются в последнюю очередь.

На данный момент в медальном зачете ОИ-2020 Украина занимает 58-е место.