В результате атак талибов в Афганистане убиты десятки жителей

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила о десятках погибших и сотнях раненых мирных жителях при атаке боевиков движения "Талибан" на Кандагар. В организации подчеркнули, что реальные цифры жертв и пострадавших могут быть выше, сообщает РБК-Украина.

"Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Кандагаре и его окрестностях на фоне продолжающихся атак талибов на город. С 16 июля ранены более 230 мирных жителей" , - отметили в организации.

При этом в МООНСА подчеркнули, что реальные цифры пострадавших могут быть намного выше.

"Достоверные сообщения о десятках убитых мирных жителях" , - указали в миссии.