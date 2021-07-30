SpaceX возобновляет запуск спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX продолжит строительство глобальной спутниковой системы Starlink уже в следующем месяце. В августе запланированы два запуска ракет Falcon 9, сообщает РБК-Украина.

Напомним, что последний запуск спутников Starlink состоялся 26 мая, после чего SpaceX сделала длительную паузу, причина которой до сих пор неизвестна.

Уже в следующем месяце компания планирует запустить две ракеты Falcon 9. Известно, что запуск первой состоится 10 августа с площадки военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, а вторая полетит в космос в середине месяца с площадки на мысе Канаверал.

Заметим, что сегодня на орбите находится 1740 спутников системы Starlink, когда в целом SpaceX планирует эксплуатировать до 12 тысяч устройств.

Автор: Сергей Пышкин