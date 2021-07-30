Газпром создал дефицит газа в Европе – данные Оператора ГТС

Российский Газпром искусственно ограничивает поставки газа в Европу, из-за чего цены на "голубое топливо" на европейском рынке достигли исторических $500 за тысячу кубометров, сообщает Лига.net.

Ажиотажный рост цен мог позволить российскому монополисту получить в июле 1,45 млрд евро дополнительного дохода от экспорта газа в страны Евросоюза.

Об этом говорится в аналитической записке госкомпании Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

В документе отмечено, что на 28 июля цены на газ в Европе пребывают на исторически высоком уровне – почти $500 (или 13 200 грн) за 1000 кубических метров топлива. Рекордный рост цен ОГТСУ связал с резким сокращением транспортировки газа украинской ГТС с начала текущего года – с 180-185 млн кубометров газа в сутки в конце 2020-го до 124 млн кубов в сутки с февраля 2021 года.

Действия Газпрома в ОГТСУ назвали манипуляцией рынком газа Европы и злоупотреблением монопольным положением, благодаря чему только в июле российский монополист мог получить около 1,45 млрд евро дополнительного дохода за счет "искусственно созданного дефицита". Общую выручку Газпрома от поставок газа на европейский рынок в июле ОГТСУ оценил в 2,3 млрд евро.

"Газпром заявляет о достижении почти рекордных показателей экспорта газа в первом полугодии 2021 (по сравнению с полугодием 2020 года – Ред.). Однако рост произошел за счет поставок через Турцию (Турецкий поток) и Китай (Сила Сибири), а поставки в Западную Европу снизились по сравнению с 2018 годом (рекордным – Ред.) на 15%, а по сравнению с 2019 годом – на 22%" , – говорится в аналитической записке ОГТСУ.

В то же время, по данным Оператор ГТС, чтобы выполнять свои обязательства по контрактам и не повышать поставки в Европу Газпром якобы использует газ, который хранится в подконтрольных ему европейских подземных хранилищ газа.

"Такая ситуация выгодна Газпрому не только политически, но и экономически" , – заявили в госкомпании.

По прогнозам ОГТСУ, высокие цены на газ в Европе сохранятся, как минимум до марта 2022 года. В своих аргументах там ссылаются на фьючерсные контракты на европейском хабе NCG.