США ввели санкции против полиции Кубы

Минфин США ввел экономические санкции против полиции Кубы, ее начальника Оскара Алехандро Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Мануэля Сьерры Ариаса, сообщает Лента.Ру.

Это связано с тем, что правоохранители подавляли акции протеста в стране, сообщается на сайте Минфина США

Директор управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацки подчеркнул, что министерство финансов США продолжит назначать и поименно называть тех, кто способствует участию кубинского режима в значительных нарушениях прав человека». Отмечается, что на главу полиции и его заместителя наложили «персональные санкции».

Имущество полиции Кубы и ее начальника с этого момента заблокированы. Кроме того, запрещены транзакции, связанные с этой собственностью.