Amazon оштрафовали почти на миллиард долларов

Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на почти один миллиард долларов за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС. Это самый большой штраф за трехлетнюю историю действия соответствующего закона, сообщает Обозреватель.

По информации CNN комиссия вынесла это решение еще 16 июля, утверждая, что Amazon занимается обработкой персональных данных, нарушая регламент Евросоюза по их защите – не спрашивая согласия пользователей. За это на компанию наложили рекордный штраф в размере 746 млн евро (примерно 887 млн долларов).

Гигант онлайн-торговли считает это решение необоснованным и намерен обжаловать его.

"Решение о том, как мы показываем клиентам соответствующую рекламу, основывается на субъективных и непроверенных толкованиях европейского законодательства о конфиденциальности, и предлагаемый штраф совершенно не пропорционален даже такому толкованию" , — заявили в компании.

Штраф был наложен регуляторами данных в Люксембурге, где Amazon имеет свою европейскую штаб-квартиру. Представитель люксембургского центра CNPD отказался от комментариев, ссылаясь на продолжительность судебного процесса.