Бразилия откажется от партии вакцины "Спутник V"

Правительство Бразилии планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины Sputnik V, заявил в четверг Марсело Кейрога, глава бразильского министерства здравоохранения, сообщает Голос Америки.

По словам министра, это решение связано с серьезными задержками в выдаче разрешения на использование российской вакцины. Все решения об использовании той или иной вакцины в Бразилии принимаются федеральным регулятором в сфере здравоохранения, агентством Anvisa.

Кейрога добавил, что бразильская кампания по иммунизации населения против коронавируса в настоящее время «не нуждается» в поставках российской вакцины, уточнив, что ситуация может поменяться в случае, если Anvisa выдаст лицензию на использование Sputnik V.

Соглашение об импорте 10 миллионов доз Sputnik V было подписано Российским фондом прямых инвестиций с бразильской фармацевтической компанией União Quimica, которая также планировала производить российскую вакцину непосредственно в Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Для этого компании требовалось получить разрешение от Anvisa на использование в чрезвычайных ситуациях, и процесс застопорился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полную информацию о вакцине.

Власти 16 бразильских штатов запросили у Anvisa разрешение на импорт российской вакцины, которое было выдано им с требованием соблюдения ряда условий, включая проведение клинических испытаний в Бразилии. В итоге, по данным Anvisa, с этими условиями согласились только четыре штата.

Министр здравоохранения также заявил об отмене контракта стоимостью 316 миллионов долларов на поставку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin, производимой компанией Bharat Biotech. Контракт признан недействительным, так как Anvisa не одобрила использование вакцины.