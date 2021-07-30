На МКС при открытии модуля вылетел болт

Российский космонавт сообщил в наземный центр управления, что новый модуль в порядке, но из него вылетел болт, сообщает Корреспондент.

В пристыковавшемся к МКС модуле Наука все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт. Об этом российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами. Это следует из переговоров экипажа, транслируемых NASA.

Модуль Наука был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем Протон-М и 29 июля причалил к модулю Звезда российского сегмента МКС. В пятницу экипаж открыл люк в модуль.